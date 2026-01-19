Помощь по уходу за ребенком — что нужно знать родителям

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года назначается включительно до месяца, в котором ребенку исполняется один год.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 1 января 2026 года в Украине введены новые виды государственной поддержки семей с детьми: помощь по уходу за ребенком до достижения им однолетнего возраста и помощь по уходу за ребенком «єЯсла».

Пенсионный фонд Украины напомнил, что право на такие виды помощи имеют также родители детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года не исполнилось соответственно одного или трех лет.

Помощь по уходу за ребенком до достижения им одного года назначается включительно до месяца, в котором ребенку исполняется один год, при условии, что заявление о назначении такой помощи поступило в орган Пенсионного фонда Украины не позднее месяца, следующего за месяцем достижения ребенком однолетнего возраста.

То есть родители детей, рожденных в январе 2025 года, могут обратиться за назначением этой помощи за январь и в феврале 2026 года.

Помощь по уходу за ребенком «єЯсла» назначается включительно до месяца, в котором ребенку исполняется три года.

Родители, чьим детям исполняется три года в январе 2026 года и которые работают в режиме полного рабочего времени, должны обратиться за назначением помощи до конца января 2026 года, поскольку такая помощь назначается с месяца обращения.

