  1. В Україні

РФ била ракетами 2026 року виготовлення — Зеленський прокоментував наслідки масованої атаки по енергетиці

12:23, 20 січня 2026
Зараз найбільші складнощі в енергетиці в Києві, в частині Київської області та у Харкові.
фото: Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів спеціальну енергетичну нараду, присвячену подоланню наслідків масштабного обстрілу. Під час селектору він заслухав доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ про нову тактику противника та доручив негайно повідомити міжнародних партнерів про отримані дані.

"Провів спеціальний енергетичний селектор. Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи", - заявив Зеленський.

Він повідомив, що найскладніша ситуація наразі спостерігається в Києві, окремих районах Київської області та Харкові. Також обговорювалися обстріли та наслідки в Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях та в Одесі, а в Рівненській області тривають відновлювальні роботи.

Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога.

"Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі Сполученими Штатами, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики", - заявив Зеленський. 

За його словами, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Глава держави акцентував на необхідності санкцій світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів.

"Доручив Прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що вночі ворог вкотре атакував Україну шахедами та ракетами. Після масованої атаки на столицю без теплопостачання залишилися 5 635 багатоповерхових будинків. 

