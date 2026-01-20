  1. В Украине

РФ била ракетами 2026 года — Зеленский прокомментировал последствия массированной атаки по энергетике

12:23, 20 января 2026
Сейчас самые большие сложности в энергетике в Киеве, части Киевской области и в Харькове.
Президент Владимир Зеленский провел специальное энергетическое совещание, посвященное устранению последствий масштабного обстрела. Во время селекторного совещания он заслушал доклад командующего Воздушными силами ВСУ о новой тактике противника и поручил немедленно проинформировать международных партнеров об этих данных.

«Провёл специальный энергетический селектор. Были все правительственные чиновники, задействованные в ликвидации последствий, областные власти, военные, представители энергетического сектора. Во всех регионах, где были попадания, уже начались восстановительные работы», — заявил Зеленский.

Он сообщил, что самая сложная ситуация сейчас наблюдается в Киеве, отдельных районах Киевской области и в Харькове. Также обсуждались обстрелы и их последствия в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Черниговской областях и в Одессе, а в Ровенской области продолжаются восстановительные работы.

Командующий Воздушными силами ВСУ доложил о применении систем ПВО для сбития российских ракет и о первых фактах, касающихся обновлённой тактики врага.

«Поручил военным немедленно связаться с партнерами, прежде всего с Соединёнными Штатами, и подробно проинформировать их об изменении российской тактики удара и о целенаправленном характере атаки на поражение объектов энергетики», — заявил Зеленский.

По его словам, как минимум часть ракет, которые россияне использовали в этом ударе, была произведена уже в этом году. Глава государства акцентировал внимание на необходимости санкционного давления мира на Россию и блокирования поставок критически важных компонентов.

«Поручил Премьер-министру Украины и министру энергетики Украины до 18:00 сегодня предоставить полный анализ по срокам восстановления в каждом регионе и по необходимым ресурсам», — подытожил Зеленский.

Напомним, что ночью враг в очередной раз атаковал Украину «шахедами» и ракетами. После массированной атаки на столицу без отопления остались 5 635 многоэтажных домов.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

