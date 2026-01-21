  1. В Україні

У ТЦК роз’яснили питання відновлення документів після полону

08:12, 21 січня 2026
У ТЦК зазначили, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.
У ТЦК роз'яснили питання відновлення документів після полону
Волинський обласний ТЦК нагадав, що звільнені з полону мають право безкоштовно відновити втрачені документи протягом року.

Куди звертатися:

1. Територіальні підрозділи ДМС

2. Паспортний сервіс

3. ЦНАП

Строки оформлення:

▪️ Паспорт громадянина України – до 3 робочих днів

▪️ Закордонний паспорт – до 10 робочих днів

▪️ Ідентифікація особи – не більше 10 днів

Також там додали, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.

полон ТЦК

