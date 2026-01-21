У ТЦК роз’яснили питання відновлення документів після полону

У ТЦК зазначили, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК нагадав, що звільнені з полону мають право безкоштовно відновити втрачені документи протягом року.

Куди звертатися:

1. Територіальні підрозділи ДМС

2. Паспортний сервіс

3. ЦНАП

Строки оформлення:

▪️ Паспорт громадянина України – до 3 робочих днів

▪️ Закордонний паспорт – до 10 робочих днів

▪️ Ідентифікація особи – не більше 10 днів

Також там додали, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.