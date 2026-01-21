У ТЦК роз’яснили питання відновлення документів після полону
08:12, 21 січня 2026
У ТЦК зазначили, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.
Волинський обласний ТЦК нагадав, що звільнені з полону мають право безкоштовно відновити втрачені документи протягом року.
Куди звертатися:
1. Територіальні підрозділи ДМС
2. Паспортний сервіс
3. ЦНАП
Строки оформлення:
▪️ Паспорт громадянина України – до 3 робочих днів
▪️ Закордонний паспорт – до 10 робочих днів
▪️ Ідентифікація особи – не більше 10 днів
Також там додали, що жодних адміністративних зборів упродовж року після звільнення сплачувати не потрібно.
