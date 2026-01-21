В ТЦК разъяснили вопрос восстановления документов после плена
08:12, 21 января 2026
В ТЦК отметили, что никаких административных сборов в течение года после освобождения уплачивать не нужно.
Волынский областной ТЦК напомнил, что освобожденные из плена имеют право бесплатно восстановить утраченные документы в течение года.
Куда обращаться:
- Территориальные подразделения ГМС
- Паспортный сервис
- ЦНАП
Сроки оформления:
▪ Паспорт гражданина Украины — до 3 рабочих дней
▪ Заграничный паспорт — до 10 рабочих дней
▪ Идентификация личности — не более 10 дней
Также там добавили, что никаких административных сборов в течение года после освобождения уплачивать не нужно.
