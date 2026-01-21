В ТЦК разъяснили вопрос восстановления документов после плена

В ТЦК отметили, что никаких административных сборов в течение года после освобождения уплачивать не нужно.

Волынский областной ТЦК напомнил, что освобожденные из плена имеют право бесплатно восстановить утраченные документы в течение года.

Куда обращаться:

Территориальные подразделения ГМС

Паспортный сервис

ЦНАП

Сроки оформления:

▪ Паспорт гражданина Украины — до 3 рабочих дней

▪ Заграничный паспорт — до 10 рабочих дней

▪ Идентификация личности — не более 10 дней

