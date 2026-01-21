Як отримати одноразову допомогу 100 тисяч грн після звільнення з полону — роз’яснення ТЦК
Волинський обласний ТЦК пояснив, як отримати одноразову допомогу 100 000 грн після звільнення з полону.
Хто має право
Військовослужбовці та цивільні, звільнені з полону.
Крок 1 – Отримайте довідку про перебування в полоні
Зверніться до військової частини або надішліть запит на електронну пошту Національного інформаційного бюро.
Крок 2 – Подайте заяву до комісії при Міністерстві розвитку громад
До заяви додайте обов’язково:
1. Документи, що підтверджують громадянство
2. Довідку про перебування в полоні (для військових)
3. Документи про обставини полону (для цивільних)
4. Витяг з Єдиного державного реєстру судових розслідувань (за наявності)
5. Повідомлення від силових структур
Крок 3 – Очікуйте рішення комісії
- У разі схвалення виплата становитиме 100 000 грн.
