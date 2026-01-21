  1. В Україні

Як отримати одноразову допомогу 100 тисяч грн після звільнення з полону — роз’яснення ТЦК

07:36, 21 січня 2026
Військовослужбовці та цивільні, звільнені з полону можуть отримати одноразову допомогу 100 тисяч гривень.
Фото: finteco.com.ua
Волинський обласний ТЦК пояснив, як отримати одноразову допомогу 100 000 грн після звільнення з полону.

Хто має право

Військовослужбовці та цивільні, звільнені з полону.

Крок 1 – Отримайте довідку про перебування в полоні

Зверніться до військової частини або надішліть запит на електронну пошту Національного інформаційного бюро.

Крок 2 – Подайте заяву до комісії при Міністерстві розвитку громад

До заяви додайте обов’язково:

1. Документи, що підтверджують громадянство

2. Довідку про перебування в полоні (для військових)

3. Документи про обставини полону (для цивільних)

4. Витяг з Єдиного державного реєстру судових розслідувань (за наявності)

5. Повідомлення від силових структур

Крок 3 – Очікуйте рішення комісії

- У разі схвалення виплата становитиме 100 000 грн.

