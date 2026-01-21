Как получить единовременную помощь 100 тысяч грн после освобождения из плена — разъяснение ТЦК
Волынский областной ТЦК разъяснил, как получить единовременную помощь 100 000 грн после освобождения из плена.
Кто имеет право
Военнослужащие и гражданские лица, освобожденные из плена.
Шаг 1 — Получите справку о пребывании в плену
Обратитесь в воинскую часть или направьте запрос на электронную почту Национального информационного бюро.
Шаг 2 — Подайте заявление в комиссию при Министерстве развития общин
К заявлению обязательно приложите:
Документы, подтверждающие гражданство
Справку о пребывании в плену (для военнослужащих)
Документы об обстоятельствах плена (для гражданских)
Выписку из Единого государственного реестра судебных расследований (при наличии)
Уведомление от силовых структур
Шаг 3 — Ожидайте решения комиссии
— В случае одобрения выплата составит 100 000 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.