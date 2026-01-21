  1. В Украине

Как получить единовременную помощь 100 тысяч грн после освобождения из плена — разъяснение ТЦК

07:36, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Военнослужащие и гражданские лица, освобожденные из плена, могут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен.
Как получить единовременную помощь 100 тысяч грн после освобождения из плена — разъяснение ТЦК
Фото: finteco.com.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский областной ТЦК разъяснил, как получить единовременную помощь 100 000 грн после освобождения из плена.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто имеет право

Военнослужащие и гражданские лица, освобожденные из плена.

Шаг 1 — Получите справку о пребывании в плену

Обратитесь в воинскую часть или направьте запрос на электронную почту Национального информационного бюро.

Шаг 2 — Подайте заявление в комиссию при Министерстве развития общин

К заявлению обязательно приложите:

Документы, подтверждающие гражданство

Справку о пребывании в плену (для военнослужащих)

Документы об обстоятельствах плена (для гражданских)

Выписку из Единого государственного реестра судебных расследований (при наличии)

Уведомление от силовых структур

Шаг 3 — Ожидайте решения комиссии

— В случае одобрения выплата составит 100 000 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

плен ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]