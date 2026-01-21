Как получить единовременную помощь 100 тысяч грн после освобождения из плена — разъяснение ТЦК

Военнослужащие и гражданские лица, освобожденные из плена, могут получить единовременную помощь в размере 100 тысяч гривен.

Волынский областной ТЦК разъяснил, как получить единовременную помощь 100 000 грн после освобождения из плена.

Кто имеет право

Военнослужащие и гражданские лица, освобожденные из плена.

Шаг 1 — Получите справку о пребывании в плену

Обратитесь в воинскую часть или направьте запрос на электронную почту Национального информационного бюро.

Шаг 2 — Подайте заявление в комиссию при Министерстве развития общин

К заявлению обязательно приложите:

Документы, подтверждающие гражданство

Справку о пребывании в плену (для военнослужащих)

Документы об обстоятельствах плена (для гражданских)

Выписку из Единого государственного реестра судебных расследований (при наличии)

Уведомление от силовых структур

Шаг 3 — Ожидайте решения комиссии

— В случае одобрения выплата составит 100 000 грн.

