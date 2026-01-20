Червона ікра з інтернету: у Держпродспоживслужбі попередили про ризики купівлі онлайн

Чому скарги споживачів залишаються без реагування.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що до них надходить значна кількість скарг від споживачів щодо якості червоної ікри. У відомстві вказують, що часто скарги стосуються якості продукту, його безпечності або відсутності належного маркування.

У Держпродспоживслужбі зазначають, що дедалі частіше харчові продукти, зокрема червону ікру, громадяни купують через соціальні мережі, платформи спільного доступу та дошки оголошень. Водночас такі майданчики нерідко використовують фізичні особи, які не зареєстровані як суб’єкти господарювання.

У відомстві наголосили, що у разі придбання продукту у незареєстрованих продавців можливості державного контролю суттєво обмежені. Зокрема, Держпродспоживслужба не може застосовувати заходи впливу у випадках порушення вимог до якості, безпечності чи маркування харчових продуктів.

З огляду на це споживачам радять бути уважними під час купівлі червоної ікри, особливо онлайн. Перед оформленням замовлення варто перевіряти інформацію про продавця — на сторінці інтернет-магазину має бути зазначено повне найменування юридичної особи або ПІБ ФОП, місцезнаходження, а також ідентифікаційний код чи реєстраційний номер платника податків відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Також у Держпродспоживслужбі рекомендують звертати увагу на упаковку та маркування продукції — вони повинні містити всі обов’язкові реквізити і бути чіткими та читабельними. Окремо наголошується на дотриманні умов зберігання: ікра має зберігатися за рекомендованої температури, без впливу тепла чи прямих сонячних променів.

У відомстві підкреслюють, що дотримання цих порад допоможе споживачам обрати якісний і безпечний продукт та уникнути ризиків для здоров’я.

