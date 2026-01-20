  1. В Україні

Червона ікра з інтернету: у Держпродспоживслужбі попередили про ризики купівлі онлайн

23:49, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чому скарги споживачів залишаються без реагування.
Червона ікра з інтернету: у Держпродспоживслужбі попередили про ризики купівлі онлайн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Держпродспоживслужбі зазначають, що до них надходить значна кількість скарг від споживачів щодо якості червоної ікри. У відомстві вказують, що часто скарги стосуються якості продукту, його безпечності або відсутності належного маркування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Держпродспоживслужбі зазначають, що дедалі частіше харчові продукти, зокрема червону ікру, громадяни купують через соціальні мережі, платформи спільного доступу та дошки оголошень. Водночас такі майданчики нерідко використовують фізичні особи, які не зареєстровані як суб’єкти господарювання.

У відомстві наголосили, що у разі придбання продукту у незареєстрованих продавців можливості державного контролю суттєво обмежені. Зокрема, Держпродспоживслужба не може застосовувати заходи впливу у випадках порушення вимог до якості, безпечності чи маркування харчових продуктів.

З огляду на це споживачам радять бути уважними під час купівлі червоної ікри, особливо онлайн. Перед оформленням замовлення варто перевіряти інформацію про продавця — на сторінці інтернет-магазину має бути зазначено повне найменування юридичної особи або ПІБ ФОП, місцезнаходження, а також ідентифікаційний код чи реєстраційний номер платника податків відповідно до Закону України «Про електронну комерцію».

Також у Держпродспоживслужбі рекомендують звертати увагу на упаковку та маркування продукції — вони повинні містити всі обов’язкові реквізити і бути чіткими та читабельними. Окремо наголошується на дотриманні умов зберігання: ікра має зберігатися за рекомендованої температури, без впливу тепла чи прямих сонячних променів.

У відомстві підкреслюють, що дотримання цих порад допоможе споживачам обрати якісний і безпечний продукт та уникнути ризиків для здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпродспоживслужба продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]