Красная икра из интернета: в Госпродпотребслужбе предупредили о рисках покупки онлайн

Почему жалобы потребителей остаются без реагирования.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что к ним поступает значительное количество жалоб от потребителей относительно качества красной икры. В ведомстве указывают, что часто жалобы касаются качества продукта, его безопасности или отсутствия надлежащей маркировки.

В Госпродпотребслужбе отмечают, что все чаще пищевые продукты, в частности красную икру, граждане приобретают через социальные сети, платформы совместного доступа и доски объявлений. В то же время такие площадки нередко используют физические лица, которые не зарегистрированы как субъекты хозяйствования.

В ведомстве подчеркнули, что в случае приобретения продукта у незарегистрированных продавцов возможности государственного контроля существенно ограничены. В частности, Госпродпотребслужба не может применять меры воздействия в случаях нарушения требований к качеству, безопасности или маркировке пищевых продуктов.

В связи с этим потребителям советуют быть внимательными при покупке красной икры, особенно онлайн. Перед оформлением заказа стоит проверять информацию о продавце — на странице интернет-магазина должно быть указано полное наименование юридического лица или ФИО ФЛП, местонахождение, а также идентификационный код или регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с Законом Украины «Об электронной коммерции».

Также в Госпродпотребслужбе рекомендуют обращать внимание на упаковку и маркировку продукции — они должны содержать все обязательные реквизиты и быть четкими и читабельными. Отдельно подчеркивается соблюдение условий хранения: икра должна храниться при рекомендованной температуре, без воздействия тепла или прямых солнечных лучей.

В ведомстве подчеркивают, что соблюдение этих советов поможет потребителям выбрать качественный и безопасный продукт и избежать рисков для здоровья.

