Польща змінює правила перебування українців: що передбачає оновлений «спецзакон»

Польща оновила «спецзакон» для українців: що зміниться у статусі, легалізації та виплатах з 2026 року.

Фото: EPA/PAWEL SUPERNAK POLAND OUT

Польща, яка після Німеччини прийняла найбільшу кількість українців, що виїхали через повномасштабну війну, оновила правила перебування громадян України. Відповідні зміни до так званого «спецзакону» — Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом — набули чинності наприкінці вересня.

Як пояснюють у НААУ, згідно з цим Законом українці мають спеціальний статус тимчасового захисту (UKR),який надавав право на проживання, доступ до медичного страхування та ринку праці, а також право на отримання виплат на дітей.

Статус підтверджувався електронним застосунком Diia.pl (mObywatel), а документ мав лише електронну форму.

30 вересня в Польщі офіційно набули чинності важливі зміни до цього Закону, а також низки інших нормативних актів. Ці зміни стосуються умов законного перебування та легалізації, соціальної підтримки, медичного обслуговування та навчання громадян України в Польщі.

Як повідомляється, статус тимчасового захисту (UKR), який надає українцям право на легальне проживання, доступ до ринку праці, освіти, медичних послуг і соціальних виплат, продовжено до 4 березня 2026 року. До цього часу зберігається і можливість проживання у місцях колективного розміщення.

Водночас після цієї дати, вказує адвокат Світлана Немерцалова, Польща запроваджує новий механізм легалізації перебування. Замість електронного підтвердження статусу в застосунку Diia.pl українцям пропонуватимуть пластиковий дозвіл на тимчасове проживання строком на три роки (CUKR). Подати заяву зможуть особи, які мали статус UKR станом на 4 березня 2024 року, зберігали його безперервно щонайменше 365 днів і матимуть цей статус на момент звернення. Оформлення передбачене виключно онлайн через сервіс Управління у справах іноземців, запуск якого очікується у січні 2026 року.

Паралельно українці зможуть переходити й на загальні правила перебування іноземців — через візу, дозвіл на тимчасове або постійне проживання чи Блакитну карту ЄС. У такому разі потрібно буде підтвердити підстави перебування (роботу, навчання, шлюб), доходи та житло.

Окремі зміни стосуються соціальних виплат на дітей. Згідно з новим законом, допомоги «800+», «Добрий старт» та «Активні батьки» отримуватимуть лише ті українці, які є професійно активними в Польщі та чиї діти навчаються в польських закладах освіти. Мінімальний дохід для права на виплати у 2025 році становить 50% мінімальної зарплати — 2333 злотих брутто.

Важливо, що до категорії осіб, які вважаються професійно активними, належатимуть не лише ті, хто наразі працює на території Польщі, але й ті, хто працював раніше, тобто особи, які отримують допомогу з безробіття, допомогу по вагітності та пологах, по догляду за дитиною, пенсію чи ренту.

За перевірку права на виплати відповідатиме Управління соціального страхування (ZUS). Установа щомісяця перевірятиме, чи були іноземці професійно активними. Якщо у певному місяці іноземець не був активним, виплату буде призупинено, а переказ не здійсниться.

Також були внесені зміни в положення, які запобігають нелегальному перебуванню громадян України та сприяють легалізації їхнього перебування в Польщі.

Продовжено:

строки дії легальних термінів перебування та дії національних віз громадян України;

строки дії легальних посвідок на тимчасове проживання громадян України;

строки виїзду громадян України з території Польщі, які легально перебувають у Польщі (згідно з частиною 6 статті 299 Закону «Про іноземців» від 12 грудня 2013 року);

строки для добровільного повернення (наразі це строки для добровільного виїзду), вказані в рішеннях, виданих громадянам України про зобов’язання іноземця повернутися (відповідно до частини 1 статті 315 Закону «Про іноземців»);

строки дії легальних посвідок на перебування, польських документів, що посвідчують особу іноземця, та документів «дозвіл на толерантне перебування», виданих громадянам України.

Таким чином ключові новації зводяться до продовження тимчасового захисту до березня 2026 року, запровадження трирічного дозволу на проживання, поступового переходу до загальних міграційних правил та жорсткіших умов доступу до соціальних виплат із прив’язкою до працевлаштування.

