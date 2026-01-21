Польша меняет правила пребывания украинцев: что предусматривает обновленный «спецзакон»

Польша обновила «спецзакон» для украинцев: что изменится в статусе, легализации и выплатах с 2026 года.

Польша, которая после Германии приняла наибольшее количество украинцев, выехавших из-за полномасштабной войны, обновила правила пребывания граждан Украины. Соответствующие изменения в так называемый «спецзакон» — Закон о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом — вступили в силу в конце сентября.

Как поясняют в НААУ, согласно этому Закону украинцы имеют специальный статус временной защиты (UKR), который предоставлял право на проживание, доступ к медицинскому страхованию и рынку труда, а также право на получение выплат на детей.

Статус подтверждался электронным приложением Diia.pl (mObywatel), а документ имел исключительно электронную форму.

30 сентября в Польше официально вступили в силу важные изменения в этот Закон, а также в ряд других нормативных актов. Эти изменения касаются условий законного пребывания и легализации, социальной поддержки, медицинского обслуживания и обучения граждан Украины в Польше.

Как сообщается, статус временной защиты (UKR), который предоставляет украинцам право на легальное проживание, доступ к рынку труда, образованию, медицинским услугам и социальным выплатам, продлен до 4 марта 2026 года. До этого времени сохраняется и возможность проживания в местах коллективного размещения.

В то же время после этой даты, указывает адвокат Светлана Немерцалова, Польша вводит новый механизм легализации пребывания. Вместо электронного подтверждения статуса в приложении Diia.pl украинцам будут предлагать пластиковый вид на временное проживание сроком на три года (CUKR). Подать заявление смогут лица, которые имели статус UKR по состоянию на 4 марта 2024 года, сохраняли его непрерывно не менее 365 дней и будут иметь этот статус на момент обращения. Оформление предусмотрено исключительно онлайн через сервис Управления по делам иностранцев, запуск которого ожидается в январе 2026 года.

Параллельно украинцы смогут переходить и на общие правила пребывания иностранцев — через визу, разрешение на временное или постоянное проживание либо Голубую карту ЕС. В таком случае необходимо будет подтвердить основания пребывания (работу, обучение, брак), доходы и жилье.

Отдельные изменения касаются социальных выплат на детей. Согласно новому закону, пособия «800+», «Добрый старт» и «Активные родители» будут получать только те украинцы, которые являются профессионально активными в Польше и чьи дети обучаются в польских учебных заведениях. Минимальный доход для права на выплаты в 2025 году составляет 50% минимальной заработной платы — 2333 злотых брутто.

Важно, что к категории лиц, считающихся профессионально активными, будут относиться не только те, кто в настоящее время работает на территории Польши, но и те, кто работал ранее, то есть лица, получающие пособие по безработице, пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком, пенсию или ренту.

Проверку права на выплаты будет осуществлять Управление социального страхования (ZUS). Учреждение ежемесячно будет проверять, были ли иностранцы профессионально активными. Если в определенном месяце иностранец не был активным, выплата будет приостановлена, а перевод не осуществится.

Также были внесены изменения в положения, которые предотвращают нелегальное пребывание граждан Украины и способствуют легализации их пребывания в Польше.

Продлены:

сроки действия легальных сроков пребывания и национальных виз граждан Украины;

сроки действия легальных разрешений на временное проживание граждан Украины;

сроки выезда граждан Украины с территории Польши, которые легально пребывают в Польше (согласно части 6 статьи 299 Закона «Об иностранцах» от 12 декабря 2013 года);

сроки для добровольного возвращения (в настоящее время — сроки добровольного выезда), указанные в решениях, вынесенных в отношении граждан Украины об обязательстве иностранца вернуться (в соответствии с частью 1 статьи 315 Закона «Об иностранцах»);

сроки действия легальных разрешений на пребывание, польских документов, удостоверяющих личность иностранца, а также документов «разрешение на толерантное пребывание», выданных гражданам Украины.

Таким образом, ключевые новации сводятся к продлению временной защиты до марта 2026 года, введению трехлетнего разрешения на проживание, постепенному переходу к общим миграционным правилам и более жестким условиям доступа к социальным выплатам с привязкой к трудоустройству.

