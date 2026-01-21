  1. В Україні

Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20%: скільки коштів пішло на оборону, зарплати і соцвиплати

13:54, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Майже дві третини коштів загального фонду спрямували на безпеку й оборону.
Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20%: скільки коштів пішло на оборону, зарплати і соцвиплати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За підсумками 2025 року касові видатки загального фонду Держбюджету становили 4,19 трлн грн, що на 697,2 млрд грн, або на 20%, більше порівняно з попереднім роком. У грудні на ці потреби було витрачено 649,9 млрд грн. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 січня 2026 року, видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону у 2025 році становили 2,67 трлн грн, або 63,8% від загального обсягу видатків. У грудні на ці цілі спрямували 445,7 млрд грн.

У Мінфіні зазначили, що всі пріоритетні видатки держави, зокрема на оборону, безпеку та соціальні зобов’язання, були повністю профінансовані до кінця 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільші суми спрямували на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями. На ці цілі витратили 1,55 трлн грн, зокрема на оплату праці освітян, науковців, працівників медицини, культури та соціальної сфери. У грудні такі видатки становили 152,2 млрд грн, або 36,9% від загального обсягу коштів, витрачених протягом року. Порівняно з минулим роком вони зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%.

На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомог, стипендій та підтримку сімей з дітьми, у 2025 році спрямували 659,6 млрд грн, що становить 15,7% від загального обсягу видатків. У грудні на ці потреби витратили 76,9 млрд грн. Порівняно з попереднім роком видатки зросли на 89,5 млрд грн, або на 15,7%.

На оплату використання товарів і послуг було спрямовано 677,1 млрд грн, або 16,2% від загального обсягу видатків. У грудні ця сума становила 158,6 млрд грн. Кошти, зокрема, використовувалися на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, включно з придбанням військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та оплатою комунальних послуг. Також кошти спрямовувалися Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям у 2025 році становили 594,8 млрд грн, або 14,2% від загального обсягу видатків. У грудні на ці цілі було витрачено 160,7 млрд грн. Кошти, зокрема, спрямовувалися на придбання товарів для потреб Збройних Сил України, забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, а також на медичні заходи окремих державних програм і комплексних програмних заходів.

На обслуговування державного боргу за рік витратили 361,6 млрд грн, або 8,6% від загального обсягу видатків. У грудні ця сума становила 41,7 млрд грн. Порівняно з попереднім роком видатки на обслуговування боргу зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%.

Трансферти місцевим бюджетам у 2025 році склали 188,2 млрд грн, або 4,5% від загального обсягу видатків. У грудні на ці потреби спрямували 15,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком обсяг таких трансфертів зріс на 10,8 млрд грн, або на 6,1%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші бюджет зарплата Мінфін фінанси оборона

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]