Видатки держбюджету у 2025 році зросли на 20%: скільки коштів пішло на оборону, зарплати і соцвиплати

Майже дві третини коштів загального фонду спрямували на безпеку й оборону.

За підсумками 2025 року касові видатки загального фонду Держбюджету становили 4,19 трлн грн, що на 697,2 млрд грн, або на 20%, більше порівняно з попереднім роком. У грудні на ці потреби було витрачено 649,9 млрд грн. Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Як свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України станом на 15 січня 2026 року, видатки загального фонду державного бюджету на безпеку і оборону у 2025 році становили 2,67 трлн грн, або 63,8% від загального обсягу видатків. У грудні на ці цілі спрямували 445,7 млрд грн.

У Мінфіні зазначили, що всі пріоритетні видатки держави, зокрема на оборону, безпеку та соціальні зобов’язання, були повністю профінансовані до кінця 2025 року.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільші суми спрямували на оплату праці працівників бюджетної сфери з нарахуваннями. На ці цілі витратили 1,55 трлн грн, зокрема на оплату праці освітян, науковців, працівників медицини, культури та соціальної сфери. У грудні такі видатки становили 152,2 млрд грн, або 36,9% від загального обсягу коштів, витрачених протягом року. Порівняно з минулим роком вони зросли на 256,4 млрд грн, або на 19,9%.

На соціальне забезпечення, зокрема виплату пенсій, допомог, стипендій та підтримку сімей з дітьми, у 2025 році спрямували 659,6 млрд грн, що становить 15,7% від загального обсягу видатків. У грудні на ці потреби витратили 76,9 млрд грн. Порівняно з попереднім роком видатки зросли на 89,5 млрд грн, або на 15,7%.

На оплату використання товарів і послуг було спрямовано 677,1 млрд грн, або 16,2% від загального обсягу видатків. У грудні ця сума становила 158,6 млрд грн. Кошти, зокрема, використовувалися на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, включно з придбанням військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування та оплатою комунальних послуг. Також кошти спрямовувалися Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам і організаціям у 2025 році становили 594,8 млрд грн, або 14,2% від загального обсягу видатків. У грудні на ці цілі було витрачено 160,7 млрд грн. Кошти, зокрема, спрямовувалися на придбання товарів для потреб Збройних Сил України, забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, а також на медичні заходи окремих державних програм і комплексних програмних заходів.

На обслуговування державного боргу за рік витратили 361,6 млрд грн, або 8,6% від загального обсягу видатків. У грудні ця сума становила 41,7 млрд грн. Порівняно з попереднім роком видатки на обслуговування боргу зросли на 53,2 млрд грн, або на 17,3%.

Трансферти місцевим бюджетам у 2025 році склали 188,2 млрд грн, або 4,5% від загального обсягу видатків. У грудні на ці потреби спрямували 15,2 млрд грн. Порівняно з минулим роком обсяг таких трансфертів зріс на 10,8 млрд грн, або на 6,1%.

