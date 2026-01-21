Расходы госбюджета в 2025 году выросли на 20%: сколько средств ушло на оборону, зарплаты и соцвыплаты

Почти две трети средств общего фонда направили на безопасность и оборону.

По итогам 2025 года кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 4,19 трлн грн, что на 697,2 млрд грн, или на 20%, больше по сравнению с предыдущим годом. В декабре на эти нужды было потрачено 649,9 млрд грн. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Как свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины по состоянию на 15 января 2026 года, расходы общего фонда государственного бюджета на безопасность и оборону в 2025 году составили 2,67 трлн грн, или 63,8% от общего объема расходов. В декабре на эти цели направили 445,7 млрд грн.

В Минфине отметили, что все приоритетные расходы государства, в частности на оборону, безопасность и социальные обязательства, были полностью профинансированы до конца 2025 года.

В структуре расходов по экономической классификации наибольшие суммы были направлены на оплату труда работников бюджетной сферы с начислениями. На эти цели потратили 1,55 трлн грн, в частности на оплату труда работников образования, науки, медицины, культуры и социальной сферы. В декабре такие расходы составили 152,2 млрд грн, или 36,9% от общего объема средств, потраченных в течение года. По сравнению с прошлым годом они выросли на 256,4 млрд грн, или на 19,9%.

На социальное обеспечение, в частности выплату пенсий, пособий, стипендий и поддержку семей с детьми, в 2025 году направили 659,6 млрд грн, что составляет 15,7% от общего объема расходов. В декабре на эти нужды потратили 76,9 млрд грн. По сравнению с предыдущим годом расходы выросли на 89,5 млрд грн, или на 15,7%.

На оплату использования товаров и услуг было направлено 677,1 млрд грн, или 16,2% от общего объема расходов. В декабре эта сумма составила 158,6 млрд грн. Средства, в частности, использовались на поддержку Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов, включая приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты, горюче-смазочных материалов, продуктов питания и оплату коммунальных услуг. Также средства направлялись Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям в 2025 году составили 594,8 млрд грн, или 14,2% от общего объема расходов. В декабре на эти цели было потрачено 160,7 млрд грн. Средства, в частности, направлялись на приобретение товаров для нужд Вооруженных Сил Украины, обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, а также на медицинские мероприятия отдельных государственных программ и комплексных программных мероприятий.

На обслуживание государственного долга за год потратили 361,6 млрд грн, или 8,6% от общего объема расходов. В декабре эта сумма составила 41,7 млрд грн. По сравнению с предыдущим годом расходы на обслуживание долга выросли на 53,2 млрд грн, или на 17,3%.

Трансферты местным бюджетам в 2025 году составили 188,2 млрд грн, или 4,5% от общего объема расходов. В декабре на эти нужды направили 15,2 млрд грн. По сравнению с прошлым годом объем таких трансфертов вырос на 10,8 млрд грн, или на 6,1%.

