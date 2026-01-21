Військові госпіталі вперше отримали гігієнічні набори для військовослужбовців: що у комплекті

Перша партія складається з 50 000 наборів, серед них – 2 000 жіночих.

Військові госпіталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених військовослужбовців. Поставку здійснила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерство оборони.

Як повідомили в оборонному відомстві, перша партія гігієнічних наборів вартістю понад 26 млн грн уже передана до шпиталів. Загалом поставлено 50 тисяч наборів, з яких 2 тисячі — для жінок.

Гігієнічні набори є складовою так званого «пакунку пораненого». До нього входять адаптивний одяг і базові засоби особистої гігієни, зокрема рушник, зубна щітка та паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі та сухі серветки.

Жіночі набори додатково укомплектовані гігієнічними засобами, ватними косметичними дисками та силіконовою гумкою для волосся.

Крім того, кожен набір містить юридичний довідник, листівку-подяку з дитячим малюнком, а також QR-код для зворотного зв’язку. За його допомогою поранені військові можуть залишити відгуки, які надалі використовуватимуться для вдосконалення комплектації «пакунків пораненого».

