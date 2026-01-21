  1. В Україні

Військові госпіталі вперше отримали гігієнічні набори для військовослужбовців: що у комплекті

22:36, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перша партія складається з 50 000 наборів, серед них – 2 000 жіночих.
Військові госпіталі вперше отримали гігієнічні набори для військовослужбовців: що у комплекті
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військові госпіталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених військовослужбовців. Поставку здійснила Агенція оборонних закупівель ДОТ Міністерство оборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в оборонному відомстві, перша партія гігієнічних наборів вартістю понад 26 млн грн уже передана до шпиталів. Загалом поставлено 50 тисяч наборів, з яких 2 тисячі — для жінок.

Гігієнічні набори є складовою так званого «пакунку пораненого». До нього входять адаптивний одяг і базові засоби особистої гігієни, зокрема рушник, зубна щітка та паста, шампунь, гель для душу, дезодорант, крем, засоби для гоління, гребінець, ватні палички, антисептик, вологі та сухі серветки.

Жіночі набори додатково укомплектовані гігієнічними засобами, ватними косметичними дисками та силіконовою гумкою для волосся.

Крім того, кожен набір містить юридичний довідник, листівку-подяку з дитячим малюнком, а також QR-код для зворотного зв’язку. За його допомогою поранені військові можуть залишити відгуки, які надалі використовуватимуться для вдосконалення комплектації «пакунків пораненого».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військовослужбовці Міноборони лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]