  1. В Украине

Военные госпитали впервые получили гигиенические наборы для военнослужащих: что входит в комплект

22:36, 21 января 2026
Первая партия состоит из 50 000 наборов, в том числе 2 000 женских.
Военные госпитали впервые получили гигиенические наборы для военнослужащих: что входит в комплект
Военные госпитали впервые получили гигиенические наборы для раненых военнослужащих. Поставку осуществило Агентство оборонных закупок ДОТ Министерства обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, первая партия гигиенических наборов стоимостью более 26 млн грн уже передана в госпитали. Всего поставлено 50 тысяч наборов, из которых 2 тысячи — для женщин.

Гигиенические наборы являются составной частью так называемого «пакета раненого». В него входят адаптивная одежда и базовые средства личной гигиены, в частности полотенце, зубная щетка и паста, шампунь, гель для душа, дезодорант, крем, средства для бритья, расческа, ватные палочки, антисептик, влажные и сухие салфетки.

Женские наборы дополнительно укомплектованы гигиеническими средствами, ватными косметическими дисками и силиконовой резинкой для волос.

Кроме того, каждый набор содержит юридический справочник, открытку-благодарность с детским рисунком, а также QR-код для обратной связи. С его помощью раненые военные могут оставить отзывы, которые в дальнейшем будут использоваться для совершенствования комплектации «пакетов раненого».

военнослужащие Минобороны больница

