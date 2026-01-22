Україна звільнила трьох громадян, яких незаконно утримували у Венесуелі – Сибіга

За словами очільника МЗС, звільнені українці перебувають у безпеці та повертаються до своїх родин.

Фото: Х / Andrii Sybiha

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна домоглася звільнення трьох своїх громадян, яких незаконно утримували на території Венесуели. Наразі всі троє перебувають у безпеці та прямують до своїх родин. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у дописі в соцмережі Х.

За його словами, звільнення стало результатом роботи українських дипломатів за підтримки США та європейських партнерів. Глава МЗС подякував усім, хто був залучений до процесу визволення українців.

«Захист прав та інтересів українців за кордоном залишається одним із пріоритетних завдань Міністерства закордонних справ України. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб громадяни України, де б вони не перебували, відчували підтримку та захист своєї держави», — зазначив Андрій Сибіга.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.