Украина освободила трех граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле – Сибига

11:30, 22 января 2026
По словам главы МИД, освобожденные украинцы находятся в безопасности и возвращаются к своим семьям.
Украина освободила трех граждан, которых незаконно удерживали в Венесуэле – Сибига
Фото: Х / Andrii Sybiha
Украина добилась освобождения трех своих граждан, которых незаконно удерживали на территории Венесуэлы. Сейчас все трое находятся в безопасности и направляются к своим семьям. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте в соцсети Х.

По его словам, освобождение стало результатом работы украинских дипломатов при поддержке США и европейских партнеров. Глава МИД поблагодарил всех, кто был привлечен к процессу освобождения украинцев.

«Защита прав и интересов украинцев за рубежом остается одной из приоритетных задач Министерства иностранных дел Украины. Мы прилагаем все усилия, чтобы граждане Украины, где бы они ни находились, чувствовали поддержку и защиту своего государства», — отметил Андрей Сибига.

