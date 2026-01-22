  1. В Україні

У Києві досі без опалення залишаються майже 3 тисячі багатоповерхівок

09:24, 22 січня 2026
За словами мера, протягом минулої ночі тепло вдалося відновити у 227 будинках.
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на ранок 22 січня без теплопостачання у столиці залишаються трохи менше ніж 3 тисячі багатоповерхових будинків.

За словами мера, протягом минулої ночі тепло вдалося відновити у 227 будинках.

Водночас у Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, ситуація в енергосистемі України залишається вкрай напруженою, у Києві після чергової масованої атаки ворога продовжують діяти екстрені відключення електроенергії.

За його словами, київські енергетики розробили низку технічних рішень, які мають дозволити перейти від екстрених відключень до жорстких, але прогнозованих графіків.

«У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні», – зазначив Шмигаль.

