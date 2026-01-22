В Киеве до сих пор без отопления остаются почти 3 тысячи многоэтажек

По словам мэра, в течение прошедшей ночи тепло удалось восстановить в 227 домах.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на утро 22 января без теплоснабжения в столице остаются чуть менее 3 тысяч многоэтажных домов.

В то же время в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, ситуация в энергосистеме Украины остается крайне напряженной, в Киеве после очередной массированной атаки врага продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

По его словам, киевские энергетики разработали ряд технических решений, которые должны позволить перейти от экстренных отключений к жестким, но прогнозируемым графикам.

«В Киеве продолжают действовать экстренные отключения. Однако энергетики разработали ряд технических решений, которые позволят перейти от экстренных к жестким, но прогнозируемым графикам. Поставлена задача выйти на этот режим в ближайшие дни», — отметил Шмыгаль.

