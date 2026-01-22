  1. В Україні

Кабмін затвердив нові правила роботи Спадкового реєстру — що зміниться для заповітів і спадщини

16:00, 22 січня 2026
Уряд оновив правила роботи Спадкового реєстру, заклавши правові та технічні основи для його повноцінного функціонування в межах системи е-нотаріату.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Деякі питання функціонування Спадкового реєстру», спрямовану на впровадження Єдиної державної електронної системи е-нотаріату та посилення гарантій захисту спадкових прав громадян. Про це розповіли у Міністерстві юстиції.

Постанова ухвалена з метою реалізації вимог Положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 29 грудня 2023 року № 1406, та встановлює уніфіковані, зрозумілі й відкриті механізми державної реєстрації заповітів, спадкових договорів і інших відомостей у сфері спадкування.

Затвердженим Порядком, зокрема, визначено:

- порядок реєстрації заповітів, спадкових договорів, свідоцтв про право на спадщину, дублікатів вказаних документів, заяв про зміну заповіту, заяв про скасування заповіту, заведених спадкових справ;

- перелік реєстраторів, які уповноважені вносити відомості про обʼєкти Спадкового реєстру;

- інформаційні джерела, які є підставою для внесення відомостей до Спадкового реєстру;

- правила формування витягів про реєстрацію у Спадковому реєстрі та встановлення вимог до їх форми;

- перелік осіб та органів, що мають право отримувати витяги/інформаційні довідки зі Спадкового реєстру, та підстави їх отримання;

- порядок доступу до відомостей Спадкового реєстру посадовою особою Міністерства юстиції України, його територіального органу;

- процедуру виправлення помилок у відомостях, внесених до Спадкового реєстру.

Постанова також передбачає поетапне розширення функціональних можливостей Реєстру. З дня, що настає за днем опублікування Міністерством юстиції України повідомлення про наявність відповідної технічної можливості в системі е-нотаріату, до Спадкового реєстру вноситимуться відомості про заяви (вимоги кредиторів) щодо спадкового та/або спільного майна, а також забезпечуватиметься інформування правоволодільців про запити інших осіб щодо відомостей про них.

Окрему увагу приділено питанням захисту персональних даних та інформаційної безпеки. Обробка відомостей у Спадковому реєстрі здійснюватиметься з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних та інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Мін’юст відповідатиме за створення і впровадження програмного забезпечення Спадкового реєстру в межах системи е-нотаріату та за нормативне й методичне забезпечення його роботи.

Кабінет Міністрів України мінюст заповіт спадщина

