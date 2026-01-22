  1. В Украине

Кабмин утвердил новые правила работы Наследственного реестра — что изменится для завещаний и наследства

16:00, 22 января 2026
Правительство обновило правила работы Наследственного реестра, заложив правовые и технические основы для его полноценного функционирования внутри системы е-нотариата.
Кабинет Министров принял постановление «Некоторые вопросы функционирования Наследственного реестра», направленное на внедрение Единой государственной электронной системы е-нотариата и усиление гарантий защиты наследственных прав граждан. Об этом сообщили в Министерство юстиции Украины.

Постановление принято с целью реализации требований Положения о Единой государственной электронной системе е-нотариата, утверждённого постановлением Кабинет Министров Украины от 29 декабря 2023 года № 1406, и устанавливает унифицированные, понятные и открытые механизмы государственной регистрации завещаний, наследственных договоров и других сведений в сфере наследования.

Утверждённым Порядком, в частности, определены:

  • порядок регистрации завещаний, наследственных договоров, свидетельств о праве на наследство, дубликатов указанных документов, заявлений об изменении завещания, заявлений об отмене завещания, заведённых наследственных дел;
  • перечень регистраторов, уполномоченных вносить сведения об объектах Наследственного реестра;
  • информационные источники, являющиеся основанием для внесения сведений в Наследственный реестр;
  • правила формирования выписок о регистрации в Наследственном реестре и установление требований к их форме;
  • перечень лиц и органов, имеющих право получать выписки/информационные справки из Наследственного реестра, а также основания их получения;
  • порядок доступа к сведениям Наследственного реестра должностным лицом Министерства юстиции Украины и его территориального органа;
  • процедуру исправления ошибок в сведениях, внесённых в Наследственный реестр.

Постановление также предусматривает поэтапное расширение функциональных возможностей Реестра. Со дня, следующего за днём опубликования Министерством юстиции Украины сообщения о наличии соответствующей технической возможности в системе е-нотариата, в Наследственный реестр будут вноситься сведения о заявлениях (требованиях кредиторов) в отношении наследственного и/или совместного имущества, а также будет обеспечиваться информирование правообладателей о запросах других лиц относительно сведений о них.

Отдельное внимание уделено вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности. Обработка сведений в Наследственном реестре будет осуществляться с соблюдением требований законодательства в сфере защиты персональных данных и информации в информационно-коммуникационных системах.

Минюст будет отвечать за создание и внедрение программного обеспечения Наследственного реестра в рамках системы е-нотариата, а также за нормативное и методическое обеспечение его функционирования.

Кабинет Министров Украины минюст завещание наследство

