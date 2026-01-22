  1. В Україні

Карткою Нацкешбеку можна тепер скористатися в мережах АТБ, Таврія В, Дивоцін та ЛотОК – де ще витрачати гроші

15:42, 22 січня 2026
Ще чотири торговельні мережі приєдналися до програми, загальна кількість магазинів наближається до трьох тисяч.
Карткою Нацкешбеку можна тепер скористатися в мережах АТБ, Таврія В, Дивоцін та ЛотОК – де ще витрачати гроші
До програми розрахунків «Зимова підтримка» та «Національний кешбек» долучилися ще чотири ритейлери: АТБ, «Таврія В» (у складі якої делікатес-маркети «Космос» та супермаркети «Пюре»), «Дивоцін» та «ЛотОК». Загалом це додає майже 1650 магазинів по всій Україні. Про це повідомили в Мінекономіки.

Тепер у цих торговельних мережах українці можуть придбати продукти харчування вітчизняного виробництва, за винятком підакцизних товарів, за кошти «Зимової підтримки» та «Національного кешбеку». Незабаром до програми приєднаються також «Епіцентр» та «Рукавичка».

На сьогодні програмою охоплено вже близько трьох тисяч магазинів, зокрема Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» («Сімі»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM та мережі Fozzy Group — «Сільпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy. Онлайн-оплата доступна через ROZETKA та MAUDAU.

За даними Мінекономіки, «Зимову тисячу» вже отримали понад 17,8 млн українців, серед них 3,5 млн дітей, а загальна сума витрачених коштів перевищила 11,6 млрд грн. Найчастіше гроші спрямовують на оплату комунальних послуг (приблизно 80% витрат), а також на продукти харчування, ліки та донати для Сил оборони.

Кошти програми можна використати на:

  • оплату комунальних послуг;
  • лікарські засоби та медичні вироби;
  • книжки та друковану продукцію;
  • поштові послуги;
  • благодійні внески, зокрема на підтримку ЗСУ;
  • продукти харчування українського виробництва (крім підакцизних товарів).

Заявки на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки» наразі більше не приймаються. Сума невикористаних коштів повертається до державного бюджету після 30 червня 2026 року.

