Картой Нацкешбека теперь можно воспользоваться в сетях АТБ, Таврия В, Дивоцин и ЛотОК – где еще тратить деньги

15:42, 22 января 2026
Еще четыре торговые сети присоединились к программе, общее количество магазинов приближается к трем тысячам.
К программе расчетов «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбэк» присоединились еще четыре ритейлера: АТБ, «Таврия В» (в составе которой деликатес-маркеты «Космос» и супермаркеты «Пюре»), «Дивоцин» и «ЛотОК». В целом это добавляет почти 1650 магазинов по всей Украине. Об этом сообщили в Минэкономики.

Теперь в этих торговых сетях украинцы могут приобрести продукты питания отечественного производства, за исключением подакцизных товаров, за средства «Зимней поддержки» и «Национального кэшбэка». Вскоре к программе присоединятся также «Эпицентр» и «Рукавичка».

На сегодняшний день программой охвачено уже около трех тысяч магазинов, в частности Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сим23» («Сими»), «Близенько», NOVUS, LIGA PRIM и сети Fozzy Group — «Сильпо», «Фора», THRASH! ТРАШ!, Fozzy. Онлайн-оплата доступна через ROZETKA и MAUDAU.

По данным Минэкономики, «Зимнюю тысячу» уже получили более 17,8 млн украинцев, среди них 3,5 млн детей, а общая сумма потраченных средств превысила 11,6 млрд грн. Чаще всего деньги направляют на оплату коммунальных услуг (примерно 80% расходов), а также на продукты питания, лекарства и донаты для Сил обороны.

Средства программы можно использовать на:

  • оплату коммунальных услуг;
  • лекарственные средства и медицинские изделия;
  • книги и печатная продукция;
  • почтовые услуги;
  • благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ;
  • продукты питания украинского производства (кроме подакцизных товаров).

Заявки на получение тысячи гривен «Зимней поддержки» в настоящее время больше не принимаются. Сумма неиспользованных средств возвращается в государственный бюджет после 30 июня 2026 года.

