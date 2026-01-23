Євроінтеграція у транспорті: де правда, а де міфи про платні дороги та техконтроль

Мінрозвитку пояснило, які норми європейського законодавства стосуються транспортної сфери, та спростувало кілька поширених міфів.

Міністерство розвитку громад та територій України надало роз’яснення щодо поширених міфів, пов’язаних із євроінтеграцією у транспортній сфері.

Міф 1. «В Україні запровадять платні дороги через вимоги ЄС»

Факт: Європейська інтеграція не означає автоматичного запровадження платних доріг. В Україні не ухвалено рішень про введення платного проїзду на існуючих дорогах загального користування.

У відомстві зазначили, що всі країни ЄС мають платні дороги, але більшість мають відповідне законодавство. І мати таке законодавство – це і є важлива вимога євроінтеграції. Тобто Україна точно його має напрацювати і ухвалити.

Рішення щодо впровадження платних доріг буде ухвалюватись лише після того, як буде прийняте відповідне законодавство.

В ЄС, як правило, платні дороги це:

нові або реконструйовані автомагістралі,

альтернативні маршрути з вищим рівнем сервісу,

або окремі ділянки для вантажного транспорту.

В Україні підхід залишається таким самим: будь-які платні дороги можуть існувати виключно як альтернатива безкоштовним, і лише після окремих рішень держави з урахуванням економічної доцільності та інтересів користувачів.

І щоб це стало можливим, спочатку необхідно ухвалити відповідне законодавство, зазначили у Мінрозвитку.

Міф 2. «Україна запроваджує обов’язковий техогляд для всіх авто вже у 2026 році на вимогу ЄС»

Факт: Жодних рішень про негайне або масове запровадження обов’язкового технічного контролю (ОТК) для всіх автомобілів, включно з легковими, не ухвалено.

У країнах ЄС обов’язковий техогляд запроваджено для забезпечення безпеки транспорту на дорогах. Навіть якщо людина не керує власним авто, важливо, щоб усі транспортні засоби довкола були справними. До того ж, українські автомобілі, які в'їжджають до деяких держав, зокрема Румунії та Молдови, вже повинні мати чинний техогляд.

Реформа технічного контролю, яка обговорюється в контексті євроінтеграції, має іншу мету:

підвищення безпеки дорожнього руху;

усунення корупційних практик;

запровадження прозорих і зрозумілих процедур.

Йдеться про поетапні рішення, насамперед для комерційного транспорту, який здійснює перевезення пасажирів і вантажів, а також про модернізацію самої системи ОТК – не про раптові обов’язки для мільйонів автовласників. Також розглядається можливість такого контролю для вживаного транспорту, що вперше буде завозитись до України. Простими словами – щоб до України ввозився технічно справний транспорт.

Наразі Мінрозвитку працює над реформою ОТК, яка дозволить змінити підхід до контролю, де в основі буде прозорість та запобігання корупції, а не формальна видача документів про проходження ОТК.

«Наразі ОТК є обов’язковим для комерційного транспорту – таксі, автобусів та вантажівок. Щоб у будь-якому форматі впровадити ОТК для легкових авто спочатку необхідно схвалити відповідні закони Верховною Радою, паралельно з цим потрібно реформувати власне і процедуру ОТК. Лише після цього буде можливим реалізувати відповідні рішення. Разом з тим, ухвалення такого законодавства, навіть з відтермінуванням, є обов’язковим для нашого руху в ЄС», - розповіли у Мінрозвитку.

Міф 3. «Україна запровадить придорожній контроль – це нові штрафи й тотальні перевірки»

Факт: В Україні не впроваджується придорожній контроль для будь-якого з видів транспорту.

Придорожній контроль – це не нововведення і не «каральний інструмент», а стандартна європейська практика, спрямована на:

перевірку безпеки перевезень;

дотримання режимів праці та відпочинку водіїв;

технічний стан транспорту, що працює на маршрутах

перевірка кріплення вантажів.

У фокусі – перевізники, а не приватні водії. Мета таких перевірок – запобігти аваріям, а не створити додатковий тиск чи хаос на дорогах.

Наразі в Україні не існує такої форми контролю, а відповідні перевірки у межах повноважень частково виконуються Укртрансбезпекою.

Що насправді означає євроінтеграція сфери транспорту?

Мінрозвитку наголошує, що євроінтеграція в транспортній сфері — це не про різкі заборони чи запровадження платних доріг для всіх. Йдеться про підвищення безпеки на дорогах, зрозумілі та прозорі правила, справедливі умови для бізнесу та поступове впровадження змін з урахуванням потреб України.

