Евроинтеграция в транспорте: где правда, а где мифы о платных дорогах и техконтроле

Минразвития объяснило, какие нормы европейского законодательства касаются транспортной сферы и опровергло несколько распространенных мифов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство развития общин и территорий Украины предоставило разъяснения относительно распространённых мифов, связанных с евроинтеграцией в транспортной сфере.

Миф 1. «В Украине введут платные дороги из-за требований ЕС»

Факт: Европейская интеграция не означает автоматического введения платных дорог. В Украине не принято решений о введении платного проезда на существующих дорогах общего пользования.

В ведомстве отметили, что все страны ЕС имеют платные дороги, однако большинство из них имеют соответствующее законодательство. И наличие такого законодательства — это и есть важное требование евроинтеграции. То есть Украина обязательно должна его разработать и принять.

Решение о внедрении платных дорог будет приниматься только после того, как будет принято соответствующее законодательство.

В ЕС, как правило, платные дороги — это:

новые или реконструированные автомагистрали,

альтернативные маршруты с более высоким уровнем сервиса,

либо отдельные участки для грузового транспорта.

В Украине подход остаётся таким же: любые платные дороги могут существовать исключительно как альтернатива бесплатным и только после отдельных решений государства с учётом экономической целесообразности и интересов пользователей.

И чтобы это стало возможным, сначала необходимо принять соответствующее законодательство, отметили в Минразвития.

Миф 2. «Украина вводит обязательный техосмотр для всех авто уже в 2026 году по требованию ЕС»

Факт: Никаких решений о немедленном или массовом введении обязательного технического контроля (ОТК) для всех автомобилей, включая легковые, не принято.

В странах ЕС обязательный техосмотр введён для обеспечения безопасности транспорта на дорогах. Даже если человек не управляет собственным автомобилем, важно, чтобы все транспортные средства вокруг были исправны. Кроме того, украинские автомобили, которые въезжают в некоторые государства, в частности Румынию и Молдову, уже должны иметь действующий техосмотр.

Реформа технического контроля, которая обсуждается в контексте евроинтеграции, имеет другую цель:

повышение безопасности дорожного движения;

устранение коррупционных практик;

внедрение прозрачных и понятных процедур.

Речь идёт о поэтапных решениях, прежде всего для коммерческого транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров и грузов, а также о модернизации самой системы ОТК — а не о внезапных обязанностях для миллионов автовладельцев. Также рассматривается возможность такого контроля для подержанного транспорта, который впервые будет ввозиться в Украину. Простыми словами — чтобы в Украину ввозился технически исправный транспорт.

В настоящее время Минразвития работает над реформой ОТК, которая позволит изменить подход к контролю, в основе которого будут прозрачность и предотвращение коррупции, а не формальная выдача документов о прохождении ОТК.

«В настоящее время ОТК является обязательным для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Чтобы в любом формате внедрить ОТК для легковых автомобилей, сначала необходимо одобрить соответствующие законы Верховной Радой, параллельно с этим нужно реформировать саму процедуру ОТК. Лишь после этого будет возможно реализовать соответствующие решения. Вместе с тем принятие такого законодательства, даже с отсрочкой, является обязательным для нашего движения в ЕС», — сообщили в Минразвития.

Миф 3. «Украина введёт придорожный контроль — это новые штрафы и тотальные проверки»

Факт: В Украине не внедряется придорожный контроль для какого-либо из видов транспорта.

Придорожный контроль — это не нововведение и не «карательный инструмент», а стандартная европейская практика, направленная на:

проверку безопасности перевозок;

соблюдение режимов труда и отдыха водителей;

техническое состояние транспорта, работающего на маршрутах;

проверку крепления грузов.

В фокусе — перевозчики, а не частные водители. Цель таких проверок — предотвратить аварии, а не создать дополнительное давление или хаос на дорогах.

В настоящее время в Украине не существует такой формы контроля, а соответствующие проверки в пределах полномочий частично выполняются Укртрансбезопасностью.

Что на самом деле означает евроинтеграция транспортной сферы?

Минразвития подчёркивает, что евроинтеграция в транспортной сфере — это не про резкие запреты или введение платных дорог для всех. Речь идёт о повышении безопасности на дорогах, понятных и прозрачных правилах, справедливых условиях для бизнеса и постепенном внедрении изменений с учётом потребностей Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.