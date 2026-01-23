  1. В Україні

Конкурс до Київського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя

14:12, 23 січня 2026
ВККС зазначила, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.
Конкурс до Київського апеляційного суду — двоє кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя
У четвер, 22 січня, в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів у складі колегії проводились співбесіди та визначались результати кваліфікаційного оцінювання чотирьох кандидатів на посади суддів в Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісією ухвалено такі рішення:

Тиханський Олександр Богданович - 704,86 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Дячук Сергій Іванович - 702,96 - Не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетенції

Тесленко Ірина Олександрівна - 710,36 - Не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді за критерієм особистої компетенції

Пересунько Ярослав Володимирович - 696,74 - Підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді

Загалом проведено співбесіди з 15 кандидатами: 6 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 5 кандидатів – не підтвердили, з 4 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинив участь у конкурсі 1 кандидат.

ВККС Київський апеляційний суд

