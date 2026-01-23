Конкурс в Киевский апелляционный суд — двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

ВККС отметила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

В четверг, 22 января, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей в составе коллегии проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания четырех кандидатов на должности судей в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания Комиссией приняты следующие решения:

Тиханский Александр Богданович — 704,86 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Дячук Сергей Иванович — 702,96 — не подтвердил способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности

Тесленко Ирина Александровна — 710,36 — не подтвердила способности осуществлять правосудие в апелляционном общем суде по критерию личной компетентности

Пересунько Ярослав Владимирович — 696,74 — подтвердил способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде

Всего проведены собеседования с 15 кандидатами: 6 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 5 кандидатов — не подтвердили, с 4 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

