У Львові судитимуть чоловіка, який пропонував $3000 працівникам ТЦК, щоб не проходити ВЛК

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного місцевого мешканця, який пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції та військовим одного з ТЦК.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у кінці грудня минулого року військовослужбовці Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП разом з поліцією у Залізничному районі Львова проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Під час перевірки військово-облікових документів у місцевого мешканця з’ясувалося, що той є порушником військового обліку.

Для того, щоб уникнути необхідності проходження військово-лікарської комісії, чоловік запропонував поліцейським та військовим 2 000 доларів США. Почувши відмову, запропонував більше – 3 000 доларів США.

«Представники групи оповіщення від запропонованої неправомірної вигоди відмовилися.

Львів’янину інкриміновано пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України)», - заявили у прокуратурі.

