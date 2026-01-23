  1. В Україні

У Львові судитимуть чоловіка, який пропонував $3000 працівникам ТЦК, щоб не проходити ВЛК

21:24, 23 січня 2026
Для того, щоб уникнути необхідності проходження військово-лікарської комісії, чоловік запропонував поліцейським та військовим хабар.
У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного місцевого мешканця, який пропонував неправомірну вигоду працівникам поліції та військовим одного з ТЦК.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, у кінці грудня минулого року військовослужбовці Личаківсько-Залізничного ОРТЦК та СП разом з поліцією у Залізничному районі Львова проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Під час перевірки військово-облікових документів у місцевого мешканця з’ясувалося, що той є порушником військового обліку.

Для того, щоб уникнути необхідності проходження військово-лікарської комісії, чоловік запропонував поліцейським та військовим 2 000 доларів США. Почувши відмову, запропонував більше – 3 000 доларів США.

«Представники групи оповіщення від запропонованої неправомірної вигоди відмовилися.

Львів’янину інкриміновано пропозицію надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України)», - заявили у прокуратурі.

прокуратура Львів хабар ТЦК ВЛК

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Суддя ВАКС у справі Тимошенко заявив про тиск: подвійні стандарти чи «ручний суд»

Слідчий суддя Віталій Дубас звернувся до Вищої ради правосуддя та Генпрокурора, заявивши про втручання в діяльність суду.

Протокол без доказів: чому суд у Петриківці закрив справу про домашнє насильство

Правосуддя не визнає припущень – поліція повинна доводити факти, а не лише фіксувати виклики.

Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.

Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

