Во Львове будут судить мужчину, который предлагал $3000 сотрудникам ТЦК, чтобы не проходить ВВК

Чтобы избежать необходимости прохождения военно-врачебной комиссии, мужчина предложил полицейским и военным взятку.

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 26-летнего местного жителя, который предлагал неправомерную выгоду сотрудникам полиции и военнослужащим одного из ТЦК.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, в конце декабря прошлого года военнослужащие Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП совместно с полицией в Железнодорожном районе Львова проводили мероприятия по оповещению населения относительно мобилизации.

Во время проверки военно-учетных документов у местного жителя выяснилось, что он является нарушителем воинского учета.

Чтобы избежать необходимости прохождения военно-врачебной комиссии, мужчина предложил полицейским и военным 2 000 долларов США. Услышав отказ, он предложил больше — 3 000 долларов США.

«Представители группы оповещения от предложенной неправомерной выгоды отказались.

Львовянину инкриминируется предложение предоставления неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины)», — заявили в прокуратуре.

