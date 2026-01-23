Безпідставно нараховував зарплати й премії військовим, які пішли у СЗЧ: викрили посадовця

Упродовж чотирьох місяців військовослужбовці, які пішли у СЗЧ, продовжували отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду.

Фото: dbr.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині правоохоронці повідомили про підозру начальнику відділення персоналу штабу однієї з військових частин, дислокованих на Кіровоградщині. Посадовець допустив незаконні виплати військовослужбовцям, які самовільно залишили місце служби. Про це повідомляє ДБР.

Слідство встановило, що через недбале виконання службових обов’язків упродовж чотирьох місяців такі військовослужбовці продовжували отримувати грошове забезпечення та додаткову винагороду. Внаслідок цього державі завдано збитків на понад 1,4 млн гривень.

Підполковнику повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У ДБР додали, що підозрюваний вже повністю відшкодував завдані державі збитки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.