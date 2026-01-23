Безосновательно начислял зарплаты и премии военнослужащим, которые ушли в СЗЧ: разоблачили должностное лицо

В течение четырех месяцев военнослужащие, которые ушли в СЗЧ, продолжали получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение.

Фото: dbr.gov.ua

В Кировоградской области правоохранители сообщили о подозрении начальнику отделения персонала штаба одной из воинских частей, дислоцированных в регионе. Должностное лицо допустило незаконные выплаты военнослужащим, которые самовольно оставили место службы. Об этом сообщает ГБР.

Следствием установлено, что из-за небрежного исполнения служебных обязанностей в течение четырех месяцев такие военнослужащие продолжали получать денежное обеспечение и дополнительное вознаграждение. В результате государству причинен ущерб на сумму более 1,4 млн гривен.

Подполковнику сообщено о подозрении. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В ГБР добавили, что подозреваемый уже полностью возместил причиненный государству ущерб.

