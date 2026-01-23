  1. В Україні

Робити висновки поки зарано – Зеленський про переговори в Абу-Дабі

20:16, 23 січня 2026
Президент заявив, що оцінювати результати переговорів України, США та Росії можна буде після завершення зустрічей.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі зарано робити висновки щодо результатів тристоронніх переговорів України, США та Росії, які відбуваються в Абу-Дабі. Про це він сказав, коментуючи перебіг зустрічей.

«Ми подивимось, як розмова піде завтра і які будуть результати», — зазначив глава держави.

В столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі розпочалися перші тристоронні переговори щодо війни Росії проти України за участю представників США, України та РФ. Переговорний процес триватиме і наступного дня.

За словами Зеленського, до складу української та російської делегацій увійде значна кількість військових. Під час спілкування з журналістами в Давосі президент також наголосив, що питання Донбасу залишається ключовим у межах переговорів.

