Делать выводы пока рано – Зеленский о переговорах в Абу-Даби

Президент заявил, что оценивать результаты переговоров Украины, США и России можно будет после завершения встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано делать выводы о результатах трехсторонних переговоров Украины, США и России, которые проходят в Абу-Даби. Об этом он сказал, комментируя ход встреч.

«Посмотрим, как пойдет разговор завтра и какими будут результаты», – отметил глава государства.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби начались первые трехсторонние переговоры по войне России против Украины с участием представителей США, Украины и РФ. Переговорный процесс продолжится и на следующий день.

По словам Зеленского, в состав украинской и российской делегаций войдет значительное количество военных. Во время общения с журналистами в Давосе президент также подчеркнул, что вопрос Донбасса остается ключевым в рамках переговоров.

