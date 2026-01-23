Українці вже подали 100 тисяч заяв на відшкодування збитків від війни

Розмір репарацій для українців, які постраждали через повномасштабну агресію росії, визначатиме Компенсаційна комісія у Гаазі.

Розмір репарацій для українців, які постраждали через повномасштабну агресію Росії, визначатиме Компенсаційна комісія у Гаазі, яка запрацює повноцінно у 2027 році. Про це повідомила голова Комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк.

Майже 100 тисяч заяв уже подано до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України. Його основою став Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних атак і диверсій, створений на підставі Закону № 2923‑IX.

За словами Шуляк, наразі відкрито 14 категорій збитків, які охоплюють найтяжчі наслідки для людей та майна. До них належать, зокрема, смерть або зникнення близьких, серйозні тілесні ушкодження, сексуальне насильство, катування, позбавлення свободи, примусова праця, насильницьке переміщення, а також пошкодження чи втрата житлового та нежитлового майна, втрата доступу до власності на тимчасово окупованих територіях.

«Це лише початок. Найближчим часом відкриється можливість подавати заяви на відшкодування для бізнесу, а згодом — для цілих громад, органів місцевого самоврядування тощо (наприклад, щодо шкоди, заподіяної ворогом обстрілами енергетики). Кожен завданий збиток фіксується, перевіряється та стає частиною майбутніх рішень Компенсаційної комісії в Гаазі», — зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що матеріальна відповідальність агресора є принциповою: «Жодна виплата не поверне загиблих і не скасує пережитого, проте вона означає, що злочин має не лише політичну та моральну оцінку, а й конкретну ціну, яку винний зобов’язаний сплатити».

Міжнародний реєстр збитків, створений під егідою Ради Європи за участі України, ЄС та ще 42 країн, знаходиться у Гаазі. Він слугуватиме основою для майбутніх вимог щодо репарацій та відшкодування збитків, завданих війною.

