Украинцы уже подали 100 тысяч заявлений на возмещение ущерба от войны

Размер репараций для украинцев, пострадавших от полномасштабной агрессии России, будет определять Компенсационная комиссия в Гааге, которая начнет полноценно работать в 2027 году. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Почти 100 тысяч заявлений уже подано в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Его основой стал Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических атак и диверсий, созданный на основании Закона № 2923 IX.

По словам Шуляк, в настоящее время открыто 14 категорий ущерба, которые охватывают самые тяжелые последствия для людей и имущества. К ним относятся, в частности, смерть или исчезновение близких, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы, принудительный труд, насильственное перемещение, а также повреждение или утрата жилого и нежилого имущества, утрата доступа к собственности на временно оккупированных территориях.

«Это только начало. В ближайшее время откроется возможность подавать заявления на возмещение ущерба для бизнеса, а впоследствии — для целых общин, органов местного самоуправления и т. д. (например, в отношении ущерба, причиненного врагом обстрелами энергетики). Каждый нанесенный ущерб фиксируется, проверяется и становится частью будущих решений Компенсационной комиссии в Гааге», — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что материальная ответственность агрессора является принципиальной: «Никакая выплата не вернет погибших и не отменит пережитое, однако она означает, что преступление имеет не только политическую и моральную оценку, но и конкретную цену, которую виновный обязан уплатить».

Международный реестр убытков, созданный под эгидой Совета Европы при участии Украины, ЕС и еще 42 стран, находится в Гааге. Он будет служить основой для будущих требований о репарациях и возмещении убытков, причиненных войной.

