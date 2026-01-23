  1. В Украине

Украинцы уже подали 100 тысяч заявлений на возмещение ущерба от войны

21:57, 23 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Размер репараций для украинцев, пострадавших от полномасштабной агрессии России, будет определять Компенсационная комиссия в Гааге.
Украинцы уже подали 100 тысяч заявлений на возмещение ущерба от войны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Размер репараций для украинцев, пострадавших от полномасштабной агрессии России, будет определять Компенсационная комиссия в Гааге, которая начнет полноценно работать в 2027 году. Об этом сообщила председатель Комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Почти 100 тысяч заявлений уже подано в Международный реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Его основой стал Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических атак и диверсий, созданный на основании Закона № 2923 IX.

По словам Шуляк, в настоящее время открыто 14 категорий ущерба, которые охватывают самые тяжелые последствия для людей и имущества. К ним относятся, в частности, смерть или исчезновение близких, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, пытки, лишение свободы, принудительный труд, насильственное перемещение, а также повреждение или утрата жилого и нежилого имущества, утрата доступа к собственности на временно оккупированных территориях.

«Это только начало. В ближайшее время откроется возможность подавать заявления на возмещение ущерба для бизнеса, а впоследствии — для целых общин, органов местного самоуправления и т. д. (например, в отношении ущерба, причиненного врагом обстрелами энергетики). Каждый нанесенный ущерб фиксируется, проверяется и становится частью будущих решений Компенсационной комиссии в Гааге», — отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что материальная ответственность агрессора является принципиальной: «Никакая выплата не вернет погибших и не отменит пережитое, однако она означает, что преступление имеет не только политическую и моральную оценку, но и конкретную цену, которую виновный обязан уплатить».

Международный реестр убытков, созданный под эгидой Совета Европы при участии Украины, ЕС и еще 42 стран, находится в Гааге. Он будет служить основой для будущих требований о репарациях и возмещении убытков, причиненных войной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война реестр ущерба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья ВАКС по делу Тимошенко заявил о давлении: двойные стандарты или «ручной суд»

Следственный судья Виталий Дубас обратился в Высший совет правосудия и к Генпрокурору, заявив о вмешательстве в деятельность суда.

Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Галина Третьякова зарегистрировала законопроект о справедливой системе оплаты труда

Парламентский законопроект декларирует структурную перестройку системы оплаты труда с новыми границами, правилами и ответственностью.

Кредит на авто: суд в Шахтерске подтвердил право банка на инфляционные потери и три процента годовых

Суд подчеркнул, что солидарная ответственность заемщика и поручителя продолжается до полного погашения кредита.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]