Зеленський заявив про домовленість із Трампом щодо боєприпасів для Patriot

Президент України заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом було погоджено передачу ракет PAC-3 для систем ППО.

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президенти України та США домовилися про надання боєприпасів для системи протиповітряної оборони Patriot. Про досягнуті домовленості Володимир Зеленський розповів під час спілкування з молоддю на другому Національному форумі талановитої молоді, відповідаючи на запитання щодо підсумків свого візиту до Давоса, цитує Укрінформ.

«Я спілкувався з Президентом Трампом і отримав — не буду казати, скільки — ракет PAC-3 для Patriot», — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що поїздка до Давоса була спрямована не лише на обговорення глобальних питань, а й на досягнення конкретних практичних результатів.

«Ми говорили про глобальні речі, але ми вирішили питання, яке чітко відповідає, для чого я туди поїхав», — підсумував глава держави.

