Зеленский заявил о договоренности с Трампом по поводу боеприпасов для Patriot

Президент Украины заявил, что во время встречи с Дональдом Трампом была согласована передача ракет PAC-3 для систем ПВО.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время Всемирного экономического форума в Давосе президенты Украины и США договорились о предоставлении боеприпасов для системы противовоздушной обороны Patriot. О достигнутых договоренностях Владимир Зеленский рассказал во время общения с молодежью на втором Национальном форуме талантливой молодежи, отвечая на вопрос об итогах своего визита в Давос, цитирует Укринформ.

«Я общался с президентом Трампом и получил — не буду говорить, сколько — ракет PAC-3 для Patriot», — отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что поездка в Давос была направлена не только на обсуждение глобальных вопросов, но и на достижение конкретных практических результатов.

«Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили вопрос, который четко соответствует тому, для чего я туда поехал», — подытожил глава государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.