У п’яти областях України ввели аварійні відключення світла

НЕК «Укренерго» попередилопро змінений графік енергопостачання у регіонах.

У суботу, 24 січня, у кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, викликану наслідками російських обстрілів. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Зокрема, аварійні знеструмлення діють на Чернігівщині, Черкащині, Полтавщині, Харківщині та Житомирщині, поінформували в обленерго.

Попередньо оприлюднені графіки відключень наразі не дійсні. Енергетики працюють над стабілізацією енергопостачання та відновленням подачі електроенергії. Аварійні відключення скасовуватимуться після нормалізації ситуації в енергосистемі.

НЕК «Укренерго» наголошує, що ситуація може змінюватися, і радить слідкувати за повідомленнями на сторінках обленерго у своєму регіоні.

