В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

НЭК «Укрэнерго» предупредило об изменении графика энергоснабжения в регионах.

В субботу, 24 января, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».

В частности, аварийные отключения действуют в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях, сообщили в облэнерго.

Предварительно обнародованные графики отключений на данный момент недействительны. Энергетики работают над стабилизацией энергоснабжения и восстановлением подачи электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации в энергосистеме.

НЭК «Укрэнерго» отмечает, что ситуация может меняться, и советует следить за сообщениями на страницах облэнерго в своем регионе.

