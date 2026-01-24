В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
В субботу, 24 января, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов. Об этом сообщила НЭК «Укрэнерго».
В частности, аварийные отключения действуют в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях, сообщили в облэнерго.
Предварительно обнародованные графики отключений на данный момент недействительны. Энергетики работают над стабилизацией энергоснабжения и восстановлением подачи электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после нормализации ситуации в энергосистеме.
НЭК «Укрэнерго» отмечает, что ситуация может меняться, и советует следить за сообщениями на страницах облэнерго в своем регионе.
