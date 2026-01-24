В Абу-Дабі відновилися переговори між Україною, США та РФ

Переговори проходять за закритими дверима.

Фото: Sky News

У Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, розпочався другий день переговорів між Україною, Росією та США, повідомляє Sky News.

Зустріч відбувається за закритими дверима, тому наразі немає інформації про результати та можливі рішення сьогоднішнього дня.

Минулого дня учасники обговорювали створення буферних зон і механізми їхнього контролю.

Нагадаємо, в Білому домі перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним.

