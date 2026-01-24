  1. В Україні
  2. / У світі

В Абу-Дабі відновилися переговори між Україною, США та РФ

11:53, 24 січня 2026
Переговори проходять за закритими дверима.
В Абу-Дабі відновилися переговори між Україною, США та РФ
Фото: Sky News
У Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, розпочався другий день переговорів між Україною, Росією та США, повідомляє Sky News.

Зустріч відбувається за закритими дверима, тому наразі немає інформації про результати та можливі рішення сьогоднішнього дня.

Минулого дня учасники обговорювали створення буферних зон і механізми їхнього контролю.

Нагадаємо, в Білому домі перший день тристоронніх переговорів у Абу-Дабі назвали продуктивним.

США росія Україна війна переговори

