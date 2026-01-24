В Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной, США и РФ
11:53, 24 января 2026
Переговоры проходят за закрытыми дверями.
Фото: Sky News
В Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, начался второй день переговоров между Украиной, Россией и США, сообщает Sky News.
Встреча проходит за закрытыми дверями, поэтому пока нет информации о результатах и возможных решениях сегодняшнего дня.
Вчера участники обсуждали создание буферных зон и механизмы их контроля.
Напомним, в Белом доме первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным.
