В Абу-Даби возобновились переговоры между Украиной, США и РФ

Переговоры проходят за закрытыми дверями.

Фото: Sky News

В Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, начался второй день переговоров между Украиной, Россией и США, сообщает Sky News.

Встреча проходит за закрытыми дверями, поэтому пока нет информации о результатах и возможных решениях сегодняшнего дня.

Вчера участники обсуждали создание буферных зон и механизмы их контроля.

Напомним, в Белом доме первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби назвали продуктивным.

