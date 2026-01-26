  1. В Україні

Відмова приймати картку для оплати: яка відповідальність передбачена для бізнесу

07:36, 26 січня 2026
Коли безготівкові розрахунки є обов’язковими, кого стосуються винятки та які штрафи загрожують підприємцям.
Відмова приймати картку для оплати: яка відповідальність передбачена для бізнесу
Відсутність можливості розрахуватися карткою або іншим безготівковим способом за товари чи послуги — включно з онлайн-продажами — може коштувати бізнесу значних штрафів. Вимоги до торговців та відповідальність за їх недотримання чітко визначені урядовими рішеннями і нормами адміністративного законодавства. Про це повідомляє Головне управління ДПС в Івано-Франківській області.

Коли бізнес зобов’язаний приймати безготівкову оплату

Згідно з постановою Кабміну від 29 липня 2022 року № 894, торговці мають забезпечити можливість безготівкових розрахунків — з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв — у такі строки:

  • з 1 січня 2023 року — у населених пунктах із чисельністю населення понад 25 тисяч осіб;
  • з 1 січня 2024 року — у населених пунктах із населенням від 5 до 25 тисяч осіб;
  • з 1 січня 2025 року — у населених пунктах із чисельністю населення менш як 5 тисяч осіб;
  • через три місяці після припинення або скасування воєнного стану — для ФОПів першої групи єдиного податку, торговців через автомати, суб’єктів виїзної (виносної) торгівлі та продавців власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Ці вимоги поширюються також на дистанційну торгівлю — інтернет-магазини, онлайн-сервіси та інші форми продажу без фізичної присутності покупця.

Хто може не виконувати вимоги

Постанова № 894 передбачає винятки. Обов’язок забезпечувати безготівкові розрахунки не застосовується до торговців, які працюють на територіях громад, де ведуться бойові дії, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні. Перелік таких територій затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Пільговий режим діє також протягом трьох місяців після припинення бойових дій або деокупації.

Які штрафи загрожують порушникам

Відповідальність за незабезпечення можливості безготівкових розрахунків встановлена статтею 163¹⁵ Кодекс України про адміністративні правопорушення.

За порушення порядку проведення розрахунків, у тому числі за відмову приймати електронні платіжні засоби, передбачено штраф:

  • від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для ФОПів та посадових осіб юридичних осіб;
  • від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів — у разі повторного порушення протягом року.

бізнес податкова підприємець ДПС податки

