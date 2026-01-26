Отказ принимать карту для оплаты: какая ответственность предусмотрена для бизнеса

Когда безналичные расчеты являются обязательными, кого касаются исключения и какие штрафы грозят предпринимателям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Отсутствие возможности рассчитаться картой или иным безналичным способом за товары или услуги — включая онлайн-продажи — может обойтись бизнесу значительными штрафами. Требования к торговцам и ответственность за их несоблюдение четко определены правительственными решениями и нормами административного законодательства. Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Когда бизнес обязан принимать безналичную оплату

Согласно постановлению Кабмина от 29 июля 2022 года № 894, торговцы обязаны обеспечить возможность безналичных расчетов — с использованием электронных платежных средств, платежных приложений или платежных устройств — в следующие сроки:

с 1 января 2023 года — в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек;

с 1 января 2024 года — в населенных пунктах с населением от 5 до 25 тысяч человек;

с 1 января 2025 года — в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек;

через три месяца после прекращения или отмены военного положения — для ФОПов первой группы единого налога, торговцев через автоматы, субъектов выездной (выносной) торговли и продавцов собственноручно выращенной или откормленной продукции.

Эти требования распространяются также на дистанционную торговлю — интернет-магазины, онлайн-сервисы и другие формы продажи без физического присутствия покупателя.

Кто может не выполнять требования

Постановление № 894 предусматривает исключения. Обязанность обеспечивать безналичные расчеты не применяется к торговцам, которые работают на территориях громад, где ведутся боевые действия, либо которые находятся во временной оккупации, окружении или блокировании. Перечень таких территорий утверждает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Льготный режим действует также в течение трех месяцев после прекращения боевых действий или деоккупации.

Какие штрафы грозят нарушителям

Ответственность за необеспечение возможности безналичных расчетов установлена статьей 163¹⁵ Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За нарушение порядка проведения расчетов, в том числе за отказ принимать электронные платежные средства, предусмотрен штраф:

от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан — для ФОПов и должностных лиц юридических лиц;

от 500 до 1000 необлагаемых минимумов — в случае повторного нарушения в течение года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.