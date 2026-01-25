Керівницю відділення Укрпошти на Миколаївщині підозрюють у привласненні понад 220 тисяч гривень пенсійних коштів

За даними слідства, посадовиця заволоділа коштами, призначеними для виплати пенсій, допомог і субсидій.

На Миколаївщині правоохоронці викрили керівницю відділення АТ «Укрпошта», яка заволоділа понад 220 тис грн, призначеними для виплати пенсій та державної допомоги. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Вознесенської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру керівнику відділення АТ «Укрпошта» у заволодінні чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрювана у період серпня - жовтня 2025 року, зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами, які призначені для виплати пенсій, державних допомог, субсидій та пільг у загальній сумі понад 220 000 грн.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваній – домашній арешт.

