На Хмельниччині шахрай виманив понад 800 тисяч гривень у матері зниклого безвісти бійця ЗСУ

Жителя Нетішина судитимуть за шахрайство на 2 мільйони гривень.

У Хмельницькій області судитимуть 29-річного жителя Нетішина, якого обвинувачують у масштабному шахрайстві та самовільному присвоєнні повноважень службової особи.

Як розповіли у прокуратурі, у березні 2025 року чоловік дізнався від випадкової знайомої, що її син — військовослужбовець ЗСУ — зник безвісти під час бойових дій. Скориставшись цим, він запевнив жінку, що нібито має зв’язки, які допоможуть з’ясувати його долю.

Згодом обвинувачений повідомив, що військовий начебто загинув, і запропонував за гроші організувати доставлення тіла для поховання на Хмельниччину. Потерпіла повірила та передала йому понад 800 тисяч гривень.

Після того як жінка усвідомила, що стала жертвою шахрайства, вона звернулася до правоохоронців. На той момент підозрюваний уже залишив область. Його оголосили в розшук і в грудні 2025 року затримали на Івано-Франківщині. Наразі він перебуває під вартою.

Під час розслідування правоохоронці встановили й інші епізоди злочинної діяльності. Зокрема, чоловік, представляючись працівником правоохоронних органів, отримав 275 тисяч гривень від жителя Нетішина за обіцянку «вирішити питання» з переведенням до тилової частини. Також він виманив майже 9 тисяч доларів США у жительки Шепетівки за нібито працевлаштування до територіального центру комплектування.

Крім того, обвинувачений позичив близько 4 тисяч доларів США у знайомого, пояснюючи це необхідністю лікування онкохворої матері, а також за винагороду обіцяв допомогу з отриманням водійського посвідчення та розмитненням автомобіля.

Загальна сума коштів, якими заволодів чоловік, перевищує 2 мільйони гривень.

