Народний депутат Орест Саламаха загинув у ДТП на квадроциклі поблизу Львова — ЗМІ

Увечері неділі, 25 січня, у селі Сокільники поблизу Львова сталася дорожньо-транспортна пригода за участю квадроцикла та маршрутного автобуса. Внаслідок аварії загинув народний депутат України від партії «Слуга народу» Орест Саламаха. Про це повідомляє lviv.media.

За попередньою інформацією, депутат керував квадроциклом і, рухаючись на швидкості, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з маршруткою.

У результаті удару було пошкоджено водійську частину маршрутного автобуса, а квадроцикл зазнав значних механічних ушкоджень.

Ореста Саламаху у критичному стані госпіталізували до однієї з лікарень Львова. За інформацією джерел, медики двічі проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя депутата не вдалося — він помер від отриманих травм.

Наразі інформація про інших постраждалих унаслідок аварії уточнюється. Правоохоронні органи встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Інформацію про загибель нардепа підтвердив також Данило Гетманцев: «Ще одна жахлива смерть. Колеги, депутата, патріота, порядної, надійної людини Ореста Саламахи. Царство небесне. Вічна памʼять. Співчуття близьким».

