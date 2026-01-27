  1. В Україні

Компенсація до 30% на овоче- та фруктосховища: як працюватиме нова програма для аграріїв

19:33, 27 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Україні розширюють програму грантів на будівництво овоче- та фруктосховищ.
Компенсація до 30% на овоче- та фруктосховища: як працюватиме нова програма для аграріїв
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розширять державну програму безповоротної підтримки аграрного сектору. Згідно з рішенням уряду, держава братиме участь у фінансуванні будівництва сучасних сховищ для овочів і фруктів.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Очікується, що цей крок допоможе зменшити цінові коливання на продовольство та посилити стійкість фермерських господарств в умовах воєнного часу.

Війна зруйнувала значну частину аграрної інфраструктури: знищено сховища, техніку та логістику, через що багато господарств були змушені переїхати або змінити підходи до виробництва. Держава відшкодовуватиме до 30% вартості будівництва нових овоче- та фруктосховищ місткістю від 3 тисяч тонн, але не більше 20 мільйонів гривень.

Для прифронтових регіонів запроваджують окремі, більш вигідні умови підтримки. Держава готова профінансувати до половини вартості нового будівництва, а для підприємств, що працюють у зонах активних або потенційних бойових дій чи мають понад 80% земель на тимчасово окупованих територіях, передбачено додаткові пільги.

Серед обов’язкових вимог — створення щонайменше 12–16 нових робочих місць. Реалізувати проєкт необхідно протягом 6–18 місяців після отримання грантового фінансування.

Нова програма покликана зменшити втрати врожаю та зупинити сезонні стрибки цін на овочі та фрукти.

«Це важливий початок підтримки овочівництва та його розвитку в Україні. Сьогодні країні не вистачає 100-120 професійних овоче- та картоплесховищ. Через це українці вже четвертий рік поспіль відчувають значне подорожчання на власному гаманці. А фермери в сезон змушені продавати продукцію у збиток через неможливість її зберігати», — зазначив народний депутат від «Слуги Народу», член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Очікується, що запуск грантової програми сприятиме розвитку сучасних потужностей для зберігання овочевої продукції, стабілізації сезонних цін на продукти, а також зміцненню переробної інфраструктури в регіонах.

«Дуже важливо, щоб грантова програма активно запрацювала і щоб українці мали на столі якісні овочі за доступною ціною протягом року, а фермери — стабільний прибуток і можливості для розвитку. Це інвестиція в нашу продовольчу безпеку, яка була підірвана агресією рф», — підсумував Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові гранти для аграріїв і розширив компенсації за пошкоджені посіви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПФУ перевірятиме суми пенсійних зборів за нотаріальними договорами

Законопроєкт передбачає, що нотаріуси надаватимуть інформацію про суми оформлених договорів, що дозволить ПФУ контролювати повноту нарахування пенсійних внесків.

Верховна Рада планує посилити судовий захист у справах про зниклих безвісти: що зміниться

Верховна Рада планує спростити шлях до визнання особи безвісно відсутньою під час війни.

Рада хоче заборонити зменшення зарплати без згоди працівника: законопроект

Комітет Верховної Ради розглядатиме законопроєкт, який може суттєво обмежити можливості роботодавців односторонньо змінювати умови оплати праці.

Блокування транзиту та заборона повернення платежів – Рада ініціює нові повноваження для митних органів

Верховна рада готує нові правила гри для підсанкційного бізнесу – митниця отримає право відмовляти у прийнятті декларацій та оформленні товарів.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]