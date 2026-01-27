Компенсація до 30% на овоче- та фруктосховища: як працюватиме нова програма для аграріїв

В Україні розширюють програму грантів на будівництво овоче- та фруктосховищ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні розширять державну програму безповоротної підтримки аграрного сектору. Згідно з рішенням уряду, держава братиме участь у фінансуванні будівництва сучасних сховищ для овочів і фруктів.

Очікується, що цей крок допоможе зменшити цінові коливання на продовольство та посилити стійкість фермерських господарств в умовах воєнного часу.

Війна зруйнувала значну частину аграрної інфраструктури: знищено сховища, техніку та логістику, через що багато господарств були змушені переїхати або змінити підходи до виробництва. Держава відшкодовуватиме до 30% вартості будівництва нових овоче- та фруктосховищ місткістю від 3 тисяч тонн, але не більше 20 мільйонів гривень.

Для прифронтових регіонів запроваджують окремі, більш вигідні умови підтримки. Держава готова профінансувати до половини вартості нового будівництва, а для підприємств, що працюють у зонах активних або потенційних бойових дій чи мають понад 80% земель на тимчасово окупованих територіях, передбачено додаткові пільги.

Серед обов’язкових вимог — створення щонайменше 12–16 нових робочих місць. Реалізувати проєкт необхідно протягом 6–18 місяців після отримання грантового фінансування.

Нова програма покликана зменшити втрати врожаю та зупинити сезонні стрибки цін на овочі та фрукти.

«Це важливий початок підтримки овочівництва та його розвитку в Україні. Сьогодні країні не вистачає 100-120 професійних овоче- та картоплесховищ. Через це українці вже четвертий рік поспіль відчувають значне подорожчання на власному гаманці. А фермери в сезон змушені продавати продукцію у збиток через неможливість її зберігати», — зазначив народний депутат від «Слуги Народу», член Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

Очікується, що запуск грантової програми сприятиме розвитку сучасних потужностей для зберігання овочевої продукції, стабілізації сезонних цін на продукти, а також зміцненню переробної інфраструктури в регіонах.

«Дуже важливо, щоб грантова програма активно запрацювала і щоб українці мали на столі якісні овочі за доступною ціною протягом року, а фермери — стабільний прибуток і можливості для розвитку. Це інвестиція в нашу продовольчу безпеку, яка була підірвана агресією рф», — підсумував Дмитро Соломчук.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові гранти для аграріїв і розширив компенсації за пошкоджені посіви.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.