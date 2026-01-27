Компенсация до 30% на овоще- и фруктохранилища: как будет работать новая программа для аграриев

В Украине расширяют программу грантов на строительство овоще- и фруктохранилищ.

В Украине расширят государственную программу безвозвратной поддержки аграрного сектора. Согласно решению правительства, государство будет участвовать в финансировании строительства современных хранилищ для овощей и фруктов.

Ожидается, что этот шаг поможет уменьшить ценовые колебания на продовольствие и усилить устойчивость фермерских хозяйств в условиях военного времени.

Война разрушила значительную часть аграрной инфраструктуры: уничтожены хранилища, техника и логистика, из-за чего многие хозяйства были вынуждены переехать или изменить подходы к производству. Государство будет возмещать до 30% стоимости строительства новых овоще- и фруктохранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн, но не более 20 миллионов гривен.

Для прифронтовых регионов вводят отдельные, более выгодные условия поддержки. Государство готово профинансировать до половины стоимости нового строительства, а для предприятий, работающих в зонах активных или потенциальных боевых действий либо имеющих более 80% земель на временно оккупированных территориях, предусмотрены дополнительные льготы.

Среди обязательных требований — создание не менее 12–16 новых рабочих мест. Реализовать проект необходимо в течение 6–18 месяцев после получения грантового финансирования.

Новая программа призвана сократить потери урожая и остановить сезонные скачки цен на овощи и фрукты.

«Это важное начало поддержки овощеводства и его развития в Украине. Сегодня стране не хватает 100–120 профессиональных овоще- и картофелехранилищ. Из-за этого украинцы уже четвертый год подряд ощущают значительное подорожание на собственном кошельке. А фермеры в сезон вынуждены продавать продукцию в убыток из-за невозможности ее хранить», — отметил народный депутат от «Слуги Народа», член Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук.

Ожидается, что запуск грантовой программы будет способствовать развитию современных мощностей для хранения овощной продукции, стабилизации сезонных цен на продукты, а также укреплению перерабатывающей инфраструктуры в регионах.

«Очень важно, чтобы грантовая программа активно заработала и чтобы украинцы имели на столе качественные овощи по доступной цене в течение года, а фермеры — стабильную прибыль и возможности для развития. Это инвестиция в нашу продовольственную безопасность, которая была подорвана агрессией рф», — подытожил Дмитрий Соломчук.

