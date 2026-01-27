  1. В Україні

Адвокатам Київщини обмежать доступ до особистого кабінету за наявності заборгованості зі щорічного внеску

14:47, 27 січня 2026
Доступ до особистого кабінету адвоката з 1 лютого 2026 року — за умови відсутності заборгованості зі сплати щорічного внеску.
З 1 лютого 2026 року доступ до особистого кабінету адвоката для генерування ордерів на надання правничої допомоги, а також для проходження заходів з підвищення кваліфікації, матимуть виключно адвокати, які не мають заборгованості зі сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Про це повідомила Рада адвокатів Київської області.

«Звертаємо увагу, що деякі банківські установи здійснюють зарахування коштів на рахунок Ради адвокатів Київської області протягом 10 календарних днів. Інформація про сплату внеску вноситься вручну після фактичного надходження коштів на рахунок РАКО.

У зв’язку з цим просимо подбати про сплату щорічного внеску завчасно, аби уникнути тимчасових обмежень у доступі до функціоналу особистого кабінету», - йдеться у заяві.

адвокат

