  1. В Украине

Адвокатам Киевской области ограничат доступ к личному кабинету при наличии задолженности по ежегодному взносу

14:47, 27 января 2026
Доступ к личному кабинету адвоката с 1 февраля 2026 года — при условии отсутствия задолженности по уплате ежегодного взноса.
С 1 февраля 2026 года доступ к личному кабинету адвоката для генерации ордеров на оказание правовой помощи, а также для прохождения мероприятий по повышению квалификации будут иметь исключительно адвокаты, не имеющие задолженности по уплате ежегодного взноса на обеспечение реализации адвокатского самоуправления. Об этом сообщила Рада адвокатов Киевской области.

«Обращаем внимание, что некоторые банковские учреждения осуществляют зачисление средств на счет Рады адвокатов Киевской области в течение 10 календарных дней. Информация об уплате взноса вносится вручную после фактического поступления средств на счет РАКО.

В связи с этим просим позаботиться об уплате ежегодного взноса заблаговременно, чтобы избежать временных ограничений в доступе к функционалу личного кабинета», — говорится в заявлении.

